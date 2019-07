PSG : Paris drague Bonucci, sa réponse est foudroyante

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

En dépit de ce qu’il représente au Paris Saint-Germain, Thiago Silva est bien poussé vers la sortie par Leonardo. En effet, Le Parisien a confirmé que le directeur sportif parisien s’était donné comme mission de se séparer de l’international brésilien, lequel ne représente plus l’avenir selon lui. Mais qui dit départ de Thiago Silva, dit forcément grosse arrivée dans le secteur défensif à Paris. Le problème, c’est que les gros défenseurs centraux sont rares sur le marché des transferts…

Avec la possible venue de Matthijs De Ligt à la Juventus Turin, le Paris Saint-Germain a espéré une ouverture afin de recruter Leonardo Bonucci. La probable arrivée du Néerlandais et la présence du toujours très affûté Giorgio Chiellini, auraient pu effrayer le défenseur de 32 ans, et le pousser ainsi vers le Paris Saint-Germain. Or, Tuttosport affirme que Leonardo Bonucci n’a aucunement l’intention d’accepter une offre de Paris à l’avenir. Pour une raison très simple : l'Italien est déterminé à se battre pour sa place de titulaire à la Juventus Turin, un club qu’il a retrouvé en août dernier après une pige décevante d’un an au Milan AC.