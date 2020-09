PSG : Paris double Manchester City pour Koulibaly !

Dans : PSG.

Le PSG a fait une avancée considérable dans le dossier Kalidou Koulibaly. The Telegraph annonce qu’un transfert est susceptible d’être bouclé avant la fin du mercato.

Le Paris Saint-Germain n'a plus que deux semaines pour boucler ses dernières arrivées. Le club parisien souhaite se renforcer au milieu de terrain, mais un renfort de poids dans la charnière centrale l’intéresse également. L’ex-capitaine Thiago Silva parti à Chelsea après huit saisons dans la capitale, il faut le remplacer bien que la charnière composée de Marquinhos et Presnel Kimpembe s’avère solide. Dans cette optique, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi s’est penché sur le dossier Kalidou Koulibaly (26 ans). Le nom du roc du Napoli, sous contrat avec les Partenopei jusqu'en 2023, est cité depuis plusieurs mois quand il s’agit de mercato. Manchester City est certainement la formation la mieux armée financièrement pour réaliser ce joli coup, à moins que...

D’après The Telegraph, le Paris SG a fait un pas important pour enrôler le défenseur sénégalais aux 39 sélections, contrairement à ce que révélait la presse italienne récemment. Le média anglais affirme que les négociations ont bien avancé entre les dirigeants parisiens et napolitains, au point d’ajouter qu’un transfert de 78ME est susceptible d’avoir lieu rapidement. En bouclant l’arrivée de Koulibaly, le club de la capitale frapperait un grand coup lors de le mercato. Cette signature s’inscrirait dans les ambitions d'un PSG désireux de remporter la Ligue des Champions. Le directeur sportif Leonardo aime recruter en Serie A, championnat qu’il connaît à la perfection. Cela s’est vérifié une fois de plus cet été avec l’arrivée d’Alessandro Florenzi de l’AS Rome, avant donc peut-être celle de Kalidou Koulibaly.