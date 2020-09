PSG : 80ME pour Koulibaly, Leonardo dit non à Naples !

Dans : PSG.

Le départ de Kalidou Koulibaly de Naples semblait inéluctable lors de ce mercato, mais le club italien est à nouveau très gourmand pour son défenseur.

Le dossier Kalidou Koulibaly anime l’été du Napoli, le défenseur international sénégalais ayant été évoqué du côté du Paris Saint-Germain et de Manchester United ces derniers mois. A trois ans de la fin de son contrat avec le club italien, l’ancien messin sort d’une saison plus mitigée avec Naples, mais il est tout de même une valeur sûre au sein de l’effectif de Gennaro Gattuso. Et donc Aurelio de Laurentiis ne veut absolument pas brader un joueur dont la valeur est estimée désormais à 65ME. Mais le président du Napoli semble cependant un peu trop gourmand et pour l’instant aucune offre à la hauteur de ce qu’il espère, à savoir entre 80 et 85ME, n’est arrivée sur son bureau.

Ce dimanche, alors que Naples lancera sa saison de Serie A avec un déplacement à Parme, la presse transalpine estime que Kalidou Koulibaly est bien parti pour rester un an de plus près du Vésuve, sauf si la direction napolitaine décide de revenir à la réalité du marché des transferts. Mais pour l’instant, Leonardo n’a même pas bougé le petit doigt face à l’appétit féroce du club italien, même si Koulibaly est un profil forcément intéressant pour le PSG. Du côté du Paris Saint-Germain on doit également se dire que l’achat de Victor Osimhen, baptisé Monsieur 80ME par la presse locale, va imposer à Naples de finalement se montrer un peu moins gourmand afin de faire entrer du cash dans les caisses. Les 15 derniers jours du mercato devraient permettre d’y voir plus clair.