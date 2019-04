PSG : Paris doit foncer sur Nicolas Pépé, il n'y a pas à hésiter...

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, LOSC.

Opposé au Paris Saint-Germain ce dimanche soir avec son équipe du LOSC, Nicolas Pépé vit ces dernières semaines dans le Nord de la France. En effet, Gérard Lopez a confirmé ce dimanche sur l’antenne de TF1 que l’international ivoirien allait faire ses valises lors du prochain mercato, après sa saison complètement folle chez les Dogues. Auteur de 19 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, l’international ivoirien est très courtisé. Le Bayern est chaud sur le dossier, mais le Paris Saint-Germain pourrait également passer à l’offensive.

Les dirigeants franciliens seraient d’ailleurs bien inspirés de foncer sur l’ancien Angevin selon Ali Bernarbia. « Pépé serait une très bonne recrue pour le PSG. Maintenant, si tu veux un joueur chevronné, qui va t’apporter beaucoup plus que ce que tu as, est-ce que Pépé est assez chevronné en Champions League pour apporter un plus, c’est juste ça, le problème. Après, au niveau qualité, et pour préparer le futur, avoir un style de joueur comme Nicolas Pépé, qui connaît la Ligue 1, et qui va vite se fondre, c’est positif. Il pourrait apporter quelque chose qu’ils n’ont pas. Même s’il y a Mbappé, Cavani et Neymar, Pépé est un joueur qui a d’autres qualités que ces joueurs-là » a commenté l’ancien joueur du PSG (1999-2001) sur l’antenne de RMC Sport. Reste à voir maintenant si Nasser Al-Khelaifi et Thomas Tuchel suivront cet avis au mercato…