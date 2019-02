PSG : Paris doit achever MU, Daniel Riolo est sans pitié

Dans : PSG, Ligue des Champions, Foot Europeen.

Le 6 mars prochain, Paris accueillera Manchester United dans le cadre des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions.

Evidemment, le club de la capitale est largement favori au vu des nombreuses absences à déplorer du côté de Manchester United. De plus, le match aller a mis en avant la supériorité parisienne, et cela malgré les forfaits de Cavani et de Neymar. Pour Daniel Riolo, interrogé à ce sujet sur RMC Sport, il est donc question de terminer le travail en beauté, sans aucune pitié pour l’adversaire. Cela devrait être dans les cordes de ce PSG version Tuchel. L’inverse serait catastrophique…

« C’est bien beau d’avoir gagné le match aller mais le travail, il faut le finir. Clairement, c’est du 90-10 % pour le PSG avant ce match retour. On est moins dans la coupe d’Europe il y a 30 ans, où quand tu avais gagné 2-0 à domicile, souvent, c’était bouclé. Alors 2-0 à l’extérieur c’était encore mieux. Néanmoins aujourd’hui, je trouve que c’est un peu plus ouvert. Attention, je ne te dis pas que je suis en train de croire que la catastrophe est possible. Je le répète, ils ont quand même 90% voire 95% de chance de passer » a rappelé un Daniel Riolo pour qui l’élimination du PSG n'est pas si impossible que cela. Il faut dire que l'épisode barcelonais reste forcément dans toutes les têtes, qu'on le veuille ou non.