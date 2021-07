PSG : Paris croit au Père Noël avec cette vente à 25 ME

Dans : PSG.

Ambitieux sur le marché des transferts, le PSG devra également vendre cet été afin de garder un certain équilibre financier.

Ces derniers jours, le journal L’Equipe a été très loin en affirmant que Paris devait vendre pour une somme proche de 180 ME au mercato. De toute évidence, il sera difficile pour le PSG de réunir une telle somme d’argent sans vendre Kylian Mbappé. Mais l’objectif de Leonardo, quoi qu’il en soit, est de parvenir à dégraisser en se séparant de joueurs secondaires de l’effectif. Une dizaine d’éléments sont concernés, d’Abdou Diallo à Layvin Kurzawa en passant par Pablo Sarabia et Mauro Icardi. Dans son édition du jour, le quotidien national évoque également la situation de Thilo Kehrer, chouchou de Thomas Tuchel à l’époque mais très peu utilisé par Mauricio Pochettino depuis sa nomination au PSG il y a six mois.

Recruté pour 37 ME il y a trois ans, l’international allemand ne s’est jamais imposé comme un titulaire dans la capitale française. Malgré tout, le PSG croit dur comme fer à une belle vente de Thilo Kehrer sur le marché des transferts cet été. Et pour cause, L’Equipe affirme que Leonardo espère récupérer la coquette somme de 25 ME du potentiel transfert de Thilo Kehrer dans les semaines à venir. Pour l’heure, on voit mal qui viendra poser une telle somme sur un défenseur aussi peu en confiance que Thio Kehrer, mais Paris y croit. Dans le secteur défensif, et comme indiqué par ailleurs, Layvin Kurzawa et Abdou Diallo sont également poussés vers la sortie. Le PSG espère récupérer 12 ME de la vente de l’ancien Monégasque tandis que l’international sénégalais est estimé à environ 25 ME. Mitchell Bakker pourrait lui être conservé afin de doubler le poste de Juan Bernat, car sa valeur marchande est faible. De plus, Mauricio Pochettino voit en lui un remplaçant fiable et facile à gérer…