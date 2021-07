PSG : 7 départs pour 180 ME, les noms dévoilés

Dans : PSG.

Habitué à vendre pour 40 à 60 ME au mercato, le PSG vise cet été un chiffre record avec 180 ME de recettes espérées sur le marché des transferts.

Selon les derniers échos de la presse française, le Paris Saint-Germain s’est engagé à vendre pour une somme comprise entre 180 et 200 ME devant la DNCG. Cela n’engage rien, mais c’est la première fois que le Paris SG avance un tel montant devant le gendarme financier du football français. Pour parvenir à réunir une telle somme, Leonardo va devoir charbonner et selon Fichajes.net, sept joueurs ont d’ores et déjà été placés sur la liste des transferts par le directeur sportif du PSG. En bouclant tous ces transferts, l’homme fort du Paris Saint-Germain espère atteindre de près ou de loin la somme avancée devant la DNCG.

Rafinha, la plus-value surprise ?

Sans surprise, Alphonse Areola fait partie du package qui doit impérativement quitter le PSG, et cela va devenir très urgent avec le recrutement de Gianluigi Donnarumma. En effet, le club de la capitale ne peut pas se permettre d’avoir trois gardiens aux salaires colossaux avec l’Italien, Keylor Navas et le champion du monde 2018. Le Paris SG estime le prix d’Areola à 25 ME sur le marché des transferts. En défense, Layvin Kurzawa est également à vendre et Leonardo, conscient de la très petite cote de l’ancien Monégasque sur le marché des transferts, ne sera pas trop gourmand. Une offre comprise entre 5 et 10 ME suffira au PSG pour vendre l’international tricolore. Paris sera plus exigeant en ce qui concerne Abdou Diallo, également à vendre mais qui ne sera pas bradé. Selon le directeur sportif parisien Leonardo, sa valeur se situe autour de 25 ME.

Icardi, le gros transfert espéré

Dans le milieu de terrain, trois joueurs pourraient faire leurs valises. Comme indiqué à de multiples reprises, Leandro Paredes est activement poussé vers la sortie malgré ses prestations honorables. Et pour cause, son salaire démentiel ne correspond pas à son statut selon Leonardo, qui valorise l’Argentin à 30 ME. Arrivé libre en provenance du Barça il y a un an, Rafinha pourrait également partir et avec le Brésilien, Paris vise une grosse plus-value puisque son prix a été fixé à 15 ME. Auteur d’un Euro surprenant avec l’Espagne, Pablo Sarabia plaît en Liga et ne sera pas retenu en cas de proposition avoisinant les 20 ME, soit son prix d’achat. Enfin, et c’est la plus grosse vente que le PSG espère réaliser, Mauro Icardi est également sur le départ. Apprécié en Série A, l’international argentin est valorisé à hauteur de 50 ME par Nasser Al-Khelaïfi, qui rêve de récupérer sa mise avec le transfert de Mauro Icardi. Reste maintenant à voir si ces sept départs se concrétiseront pour le Paris Saint-Germain cet été…