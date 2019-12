PSG : Paris craque pour Heung-min Son au mercato !

Dans : PSG.

Cet été, le Paris Saint-Germain fera le nécessaire pour conserver Kylian Mbappé au mercato. En revanche, le club sera très certainement ouvert à un départ de Neymar.

Un an après l’avoir conservé malgré les assauts du FC Barcelone, le Paris Saint-Germain ne retiendra pas sa star brésilienne si elle souhaite s’en aller, et si une proposition correcte arrive sur le bureau de Leonardo. C’est pour cela que le Paris Saint-Germain commence d’ores et déjà à sonder le marché européen afin de voir qui pourrait être le successeur de l’international auriverde. Récemment, le nom de Sadio Mané a filtré. Mais selon les informations de Don Balon, c’est un autre joueur de Premier League qui fait saliver le PSG.

En effet, le média espagnol affirme en ce début de semaine que le Paris Saint-Germain est totalement fan du profil d’Heung-min Son, le brillant attaquant sud-coréen de Tottenham. Très performant en championnat mais également en Ligue des Champions depuis la saison dernière, l’attaquant de 27 ans a le profil parfait aux yeux des décideurs parisiens : performant en C1, talentueux mais collectif et doté d’un esprit impeccable. Reste que Tottenham, qui vient de s’offrir José Mourinho, a certainement promis au Portugais d’exaucer ses souhaits au mercato. Dans le sens des arrivées tout comme dans celui des départs. Et, pas de chance pour Paris, Son est déjà indiscutable aux yeux du Special One. Il sera donc délicat pour le PSG de s'offrir la fusée de Tottenham même si évidemment, Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar ont des arguments à faire valoir…