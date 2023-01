Keylor Navas, une injustice historique au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Remplaçant depuis plusieurs mois au PSG, Keylor Navas a joué ce week-end en Coupe de France à Châteauroux, pas vraiment de quoi le consoler.

Excellent avant la signature de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain il y a un an et demi, Keylor Navas n’est désormais rien de plus qu’un remplaçant aux yeux de Christophe Galtier. Dans l’esprit de l’entraîneur du PSG, en place depuis cet été, la situation a toujours été claire. « Gigio » Donnarumma est le titulaire, un statut totalement figé qui a pour but de ne pas perturber le gardien italien. Le constat est toutefois que l’ancien portier de l’AC Milan est loin d’être souverain dans les buts du Paris SG, sa prestation contre Lens le prouve. Malgré cela, Keylor Navas reste un remplaçant et rien de plus, une profonde injustice aux yeux de nombreux supporters. Chez les observateurs aussi, on se pose des questions et on souffre pour l’ex-gardien du Real Madrid. C’est par exemple le cas de Philippe Sanfourche, pour qui la mise à l’écart du Costaricien est l’une des plus grandes injustices des dernières années dans la capitale française.

Navas et Donnarumma, une concurrence loin d'être saine ?

« Je pense que la concurrence ne sera pas relancée. Même si Navas fait un match exceptionnel, la situation est figée. Mais pour moi, c’est l’une des plus grosses injustices de l’histoire de ce club sur les dix dernières années. C’était un poste qui était identifié comme faible dans lequel vous aviez pour des raisons diverses Sirigu, Trapp et Areola qui à chaque fois sont passés au travers, notamment dans les matches importants de Ligue des Champions. Là, il y a Navas qui arrive, qui met tout le monde d’accord et qui se fait sortir uniquement parce que Leonardo a décidé de faire un coup. Que tu prennes un super gardien pour l’avenir ok, mais à aucun moment la concurrence n’a été saine et instaurée entre ces deux gardiens. Pour moi, c’est une injustice totale » a pesté le journaliste de La Chaîne L’Equipe, révolté par cette situation en ce qui concerne les gardiens au Paris Saint-Germain. A priori, ce coup de gueule ne changera pas grand-chose et Gianluigi Donnarumma continuera à être le titulaire aux yeux de Christophe Galtier jusqu’à la fin de la saison.