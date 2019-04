PSG : Paris cherche activement un pigeon pour Choupo-Moting

Dans : PSG, Mercato.

Une saison et puis s’en va ? C’est probablement ce qui attend Eric Choupo-Moting, très décevant au PSG depuis son arrivée l’été dernier. Personne n’attendait de miracle de la part de l’attaquant camerounais qui a quitté libre le club de Stoke City, mais ses sollicitations plus importantes que prévues ont permis de mettre au grand jour les problèmes de son niveau de jeu. Malgré le fait qu’il soit très apprécié dans le vestiaire ou par le public, l’avant-centre est invité à se trouver un nouveau club, pour ne pas gêner les futures recrues en attaque, qui devront être un peu plus performantes.

Et selon Le Parisien, cela n’empêche pas le PSG de penser pouvoir s’en tirer en faisant une très bonne affaire financièrement. En effet, Choupo-Moting possède encore une année de contrat et cela impliquera donc un transfert qui pourra rapporter jusqu’à 6 ME. Reste à savoir quel club mettra cette somme sur un joueur qui est certes loin d’être en fin de carrière à 29 ans, mais qui n’a pas pu se montrer à son avantage cette saison, son incroyable manqué face à Strasbourg étant certainement l’image que tout le monde va retenir de son passage au PSG.