PSG : Paris cherche 80ME pour son maillot, et voilà Qatar Airways !

Ce n’est plus un secret pour personne, Fly Emirates ne sera plus le sponsor maillot principal du Paris Saint-Germain la saison prochaine.

Après 12 années passées sur la tunique parisienne, la compagnie des Emirats Arabes-Unis va se retirer. Il faut dire que le Paris Saint-Germain réclame un véritable pactole à son prochain sponsor principal : 80ME par saison. Rien que ça. A titre de comparaison, Manchester United gagne 52ME d’euros par an grâce à son sponsoring avec Chevrolet, quand City engrange 50ME via à sa collaboration avec la compagnie aérienne Etihad.

Cela permet de situer l’exigence un peu folle du PSG. Mais une compagnie serait prête à casser sa tirelire. Et, grande surprise, il s’agit de… Qatar Airways. « Oui, nous sommes intéressés. 80ME ? C’est un problème que nous pouvons évidemment négocier » a expliqué Akbar Al Baker, PDG de Qatar Airways, lors d’un point presse à Madrid. Reste qu’en ce moment, l’UEFA décortique les contrats entre le PSG et ses partenaires du Qatar. Et si ce partenariat avec la compagnie aérienne se confirmait, il accentuerait certainement les doutes de l’instance européenne sur le dopage financier du PSG par l'Etat du Moyen-Orient.