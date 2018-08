PSG : Paris change ses plans et cible un jeune Brésilien à 30ME !

Dans : PSG, Mercato.

Toujours à la recherche du successeur de Thiago Motta, le Paris Saint-Germain ne se focalise plus sur une sentinelle.

Devant la défense, Thomas Tuchel peut compter sur Marco Verratti mais aussi Adrien Rabiot. L’entraîneur parisien aurait convaincu son milieu relayeur d’accepter ce rôle qu’il boudait auparavant. Du coup, le club de la capitale voudrait un profil plus polyvalent, indique le journal L’Equipe. Pendant que le directeur sportif Antero Henrique continue de travailler sur le dossier N’Golo Kanté, une piste quasiment impossible à finaliser, Paris pense à d’autres joueurs comme le Portugais Danilo Pereira (26 ans).

L’inconvénient, c’est que le milieu du FC Porto doit retrouver ses sensations après sa rupture du tendon d’Achille en avril. Enfin, le PSG aurait un œil sur le jeune talent du Corinthians Pedrinho (20 ans). A noter que le Brésilien, plus offensif et notamment convoité par l’Ajax Amsterdam, coûterait environ 30 millions d’euros. Un montant beaucoup plus abordable que les prix annoncés pour l’international français.