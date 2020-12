PSG : 300 ME de pertes, deux joueurs poussés dehors

Dans : PSG.

La situation sanitaire et l’enchainement des matchs à huis-clos met le PSG dans le rouge. Avec des conséquences.

Club le plus costaud financièrement en France, le Paris SG a perdu 100 ME la saison passée, passant simplement sous la fameuse barre grâce à son beau parcours en Ligue des Champions. Mais sans le moindre public, les recettes s’écroulent et c’est, pour une saison partie pour être disputée dans des stades vides, près de 200 ME qui pourraient être perdus sur l’exercice 2020-2021 selon des calculs effectués en interne, révèle L’Equipe. Une situation qui, de plus, n’a pas beaucoup de parade. En effet, même si un retour partiel du public est espéré en mars, la situation sanitaire n’incite pas vraiment à l’optimisme. Les pertes liées au fiasco Médiapro entrent aussi en ligne de compte.

Résultat, Nasser Al-Khelaïfi a indiqué à Leonardo que cette fois-ci, ce serait bien d’enregistrer deux belles ventes. Il va falloir pousser dehors deux éléments au minimum, et ce sont Julian Draxler et Leandro Paredes qui ont été choisis. L’Allemand n'a plus que six mois de contrat, et ne joue quasiment jamais. Toutefois, sa vente ne remplirait pas beaucoup les caisses. Pour l’Argentin, qui possède un peu plus de temps de jeu, sa valeur est encore appréciable et se situe désormais entre 20 et 30 ME. Des sommes que le PSG doit absolument encaisser, notamment pour envisager un peu plus sereinement les futurs rendez-vous face à l’UEFA, même si l’instance européenne lâche du lest actuellement, et surtout les dossiers des prolongations de Neymar et Mbappé. Un sacré objectif pour Leonardo, qui n’a pas toujours été un aussi bon vendeur qu’acheteur jusqu’à présent.