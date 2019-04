PSG : Paris avantagé par les arbitres, il a osé

Dans : PSG, Ligue 1, ASC.

Malgré l’utilisation de la VAR, les polémiques arbitrales sont toujours très nombreuses en Ligue 1 cette saison.

Mais au-delà des erreurs manifestes ayant des conséquences directes comme un but ou un carton rouge, c’est un arbitrage global pro-PSG qui a choqué Thomas Monconduit au cours des dernières semaines. Interrogé sur l’antenne de RMC Sport à ce sujet, le milieu de terrain d’Amiens s’est plaint d’un traitement de faveur de la part des arbitres en faveurs des partenaires de Kylian Mbappé depuis le début de la saison. Un constat que peu d’observateurs ou de consultants avaient dressé…

« Contre Paris cette année, chez nous en plus, il sifflait tout pour le PSG, j’étais choqué. A un moment, je vais au pressing sur Marquinhos, lui et Bernat se foncent l’un dans l’autre… et l’arbitre siffle faute parce que j’étais là. J’ai l’impression que dès qu’un Parisien tombe, comme c’est un grand joueur, il ne tombe pas pour rien. Donc ils vont siffler » s’est indigné le capitaine picard. Des déclarations surprenantes, surtout quand on repense aux grossières fautes de Nabil Fekir ou de Mbaye Niang, lesquels n’avaient pas été exclus contre le PSG début 2019 malgré de véritables attentats.