PSG : Paris aurait mieux fait de terminer deuxième...

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Avec la fin de la phase de poule, le PSG en saura un peu plus sur ses adversaires potentiels en 1/8e de finale de la Ligue des Champions.

Mais pour l’heure, terminer à la première place, ce qui garantit tout de même de jouer le match retour à domicile, n’est pas forcément l’affaire du siècle. En effet, cela oblige le PSG à jouer contre un deuxième de sa poule, ce qui, à l’heure actuelle, lui laisse le choix entre Chelsea, la Juventus et le FC Bâle. La donne pourrait encore se compliquer ce mercredi en fonction des résultats, puisque Paris devrait retrouver le FC Séville et le Real Madrid comme adversaire potentiel, le FC Porto également, et peut-être même le Napoli. De quoi se mettre directement dans le grand bain dès le mois de février. Cette première place permet tout de même d'éviter deux ténors que sont le FC Barcelone et Manchester City.