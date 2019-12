PSG : Paris a un Iniesta, le Barça veut lui voler !

Dans : PSG.

La bataille entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone s'intensifie concernant les espoirs. Et cette fois, c'est un jeune parisien, comparé à Andrés Iniesta, qui est convoité par le Barça.

Agé de seulement 16 ans, Edouard Michut brille actuellement avec les U17 du Paris Saint-Germain, mais il se pourrait bien que le jeune milieu de terrain passe à la vitesse supérieure très rapidement. Car même s’il s’est déjà entraîné une fois avec les stars du PSG sous les ordres de Thomas Tuchel, c’était le 19 novembre dernier, Edouard Michut a toutes les qualités pour devenir un joueur qui compte au sein du club de la capitale…ou ailleurs. Car comme l’explique Le Parisien ce lundi, nombreux sont les recruteurs à suivre les performances du milieu de 16 ans. Samedi encore, lors du match PSG-VA U17, un scout du FC Barcelone était présent au Camp des Loges pour suivre Edouard Michut.

Ce n’est pas la première fois que le Barça s’intéresse de très près au joueur du Paris Saint-Germain. Et ce ne serait pas une surprise de voir l’ogre catalan faire des pieds et des mains pour convaincre Edouard Michut de mettre le cap vers Barcelone, d'autant que la filiation est déjà faite. « Quand on le voit jouer, ce n’est pas compliqué de penser à certains milieux passés par le Barça comme Andrés Iniesta. Le PSG a vendu beaucoup de ses jeunes l’été dernier, les clubs savent qu’il peut y avoir une », explique, dans le quotidien francilien un recruteur. Le PSG sait désormais qu’il va falloir se bouger pour ne pas voir filer une nouvelle pépite.