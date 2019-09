PSG : Paris a pris un risque XXL avec Icardi, il assume

Dans : PSG, Ligue 1.

Avec les absences de Kylian Mbappé, Edinson Cavani et Neymar, Thomas Tuchel avait choisi mercredi contre le Real Madrid de faire débuter Mauro Icardi, l'attaquant argentin prêté par l'Inter au Paris Saint-Germain lors du dernier jour du mercato estival 2019. Après la probante victoire du PSG, personne n'a évidemment contesté ce choix de l'entraîneur allemand, dont le coaching a même été salué. Mais ce samedi, à la veille du match contre Lyon, Tuchel a reconnu que sa décision d'aligner Mauro Icardi contre la formation de Zinedine Zidane avait été une énorme prise de risque de sa part.

« Pour Mauro Icardi, on a pris beaucoup de risques en le faisant commencer contre le Real Madrid. C'est une chose de jouer et une autre de commencer, et encore une autre de commencer en Champions League surtout un match contre le Real Madrid. Il n'a pas joué pendant une demi-année, même chose pour Presnel Kimpembe avec 4 mois sans matches. On a pris des risques, voilà. Kimpembe a travaillé dur pendant 10 à 12 semaines donc j'étais sûr que rien n'allait arriver. Pour Mauro, j'étais très honnête avant quand j'ai dit que je ne savais pas s'il était prêt ou non, qu'on devait essayer », a reconnu le technicien allemand du Paris Saint-Germain lequel ne pourra pas compter sur son attaquant argentin contre l'Olympique Lyonnais puisque ce dernier est souffrant.