PSG : Paris a plombé Areola, il va le prouver

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

En lui mettant Kevin Trapp puis Gianluigi Buffon en concurrence ces deux dernières années, le Paris Saint-Germain n’a pas aidé Alphonse Areola.

En effet, l’international tricolore n’a jamais été le n°1 indiscutable du staff parisien, que ce soit sous Unai Emery ou sous Thomas Tuchel. Un problème majeur pour l’épanouissement du joueur, lequel a pris la décision de rejoindre le Real Madrid cet été au mercato. Une bonne chose selon Bernard Lama, lequel a indiqué dans les colonnes de Marca que la gestion du PSG avait en partie plombé Areola, et que ce dernier avait désormais les cartes en mains pour s’imposer au Real Madrid.

« Je le connais bien et quand je l’ai vu je lui ai dit. Il doit s’imposer parce qu’il a tout pour le faire. Il a un énorme potentiel athlétique et technique, mais il doit encore surmonter cet obstacle psychologique pour avoir de la régularité. C’est vrai que la politique du PSG ne l’a pas aidé ces dernières années et qu’ils ne lui faisaient pas totalement confiance, mais il avait des matchs pour gagner sa place et au final il n’a pas réussi. J’espère qu’il l’aura à Madrid et que la présence de Zidane l’y aidera, mais cela dépend avant tout de lui. C’est une question de confiance » a indiqué l’ancien gardien de l’Equipe de France, pour qui Alphonse Areola a le niveau pour s’imposer au Real. Et donner de gros regrets au PSG…