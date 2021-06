PSG : Paris à l’assaut de Saul Niguez, c'est 150 ME

Dans : PSG.

A la recherche d’un milieu de terrain au mercato, le PSG a coché le nom de Saul Niguez selon Sky Sport.

La quête de la perle rare s’annonce longue pour le Paris Saint-Germain au milieu de terrain. Désireux de se renforcer dans ce secteur de jeu, Leonardo a activé plusieurs pistes, de Fabian Ruiz à Paul Pogba en passant par Franck Kessié et Georginio Wijnaldum. Pour l’heure, difficile de savoir qui rejoindra les rangs du PSG. Une chose est certaine, le vice-champion de France est ambitieux. La nouvelle piste de Leonardo et de Mauricio Pochettino le prouve puisque selon les informations obtenues par Sky Sports, le Paris SG s’est renseigné sur la situation de l’international espagnol de l’Atlético de Madrid, Saul Niguez, sous contrat avec les Colchoneros jusqu’en juin 2026.

Sur le papier, l’affaire semble difficile à conclure car Saul Niguez dispose encore d’un contrat longue durée avec l’Atlético de Madrid. Mais dans les faits, l’international espagnol, au club depuis 2014, pourrait être sensible à l’idée de découvrir un nouveau challenge après avoir bouclé la boucle en remportant le titre de champion d’Espagne au mois de mai. Une opportunité que le Paris Saint-Germain ne veut pas laisser filer au vu de l’incroyable talent de Saul Niguez. Mais dans ce dossier, Leonardo ne sera pas seul à s’activer. Comme c’est le cas avec Achraf Hakimi, le PSG doit faire face à la concurrence du Chelsea de Thomas Tuchel. Malgré une abondance de biens dans ce secteur de jeu (Kanté, Kovacic, Mount, Jorginho), l’entraîneur allemand souhaite également un renfort au milieu de terrain et a coché le nom de Saul Niguez. Pour l’heure, l’Atlético de Madrid ne s’est pas encore prononcé sur l’avenir de son joueur et attend sans doute de s’entretenir avec lui avant de se positionner. Quoi qu’il en soit, un potentiel transfert de Niguez coûtera très cher à Paris, sans doute plus de 50 ME. Le tout sans parler de sa clause libératoire à 150 ME si jamais l'Atlético Madrid ne voulait rien entendre.