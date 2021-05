PSG : Saul Niguez, Kessié, les pistes fusent !

Dans : PSG.

Cet été, la priorité du PSG sera de renforcer son milieu de terrain. Eduardo Camavinga est ciblé, mais le Rennais n’est pas l’unique piste de Paris.

Comme indiqué jeudi, le Paris Saint-Germain est sur les traces de Fabian Ruiz, retenu par Luis Enrique pour disputer l’Euro 2021 avec l’Espagne. Le tarif fixé par Naples est cependant rédhibitoire pour Paris, qui ne semble pas prêt à lâcher 50 ME ou plus sur un milieu de terrain cet été. C’est ainsi que le directeur sportif parisien Leonardo multiplie les pistes afin de trouver la bonne affaire. En parallèle, le Brésilien reçoit beaucoup d’appels. En effet, de nombreux agents proposent leurs joueurs au PSG. Parmi ces propositions se trouve peut-être le futur milieu de terrain de Paris selon @Santi_J_FM, journaliste pour Foot Mercato.

Paris veut recruter deux milieux

Sur son compte Twitter, l’insider a listé certains joueurs proposés récemment au Paris Saint-Germain. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que de très beaux noms ont été glissés à l’oreille de Leonardo au cours des derniers jours. « Plein de joueurs sondés ou proposés par leurs agents (Camavinga, Pogba, Saul Niguez, Kessié etc). Le PSG aimerait dans l'idéal, faire venir deux milieux de terrain » a détaillé le spécialiste du mercato. On le sait, la priorité du Paris Saint-Germain est de faire venir Eduardo Camavinga, pour qui Rennes exigeait initialement près de 100 ME cet été. Dans les faits, le club breton pourrait se résoudre à laisser filer l’international tricolore pour la moitié de cette somme. Et pour cause, Paris est en position de force dans la mesure où Eduardo Camavinga, en fin de contrat avec Rennes en juin 2022, refuse de prolonger son bail en Bretagne. En ce qui concerne les pistes Pogba, Saul Niguez ou Kessié, elles ne manquent pas d’être séduisantes. Mais comme pour Fabian Ruiz, la facture sera onéreuse.