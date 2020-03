PSG : Paris a l’art de se mettre dans la « merde », Riolo y va fort

Dans : PSG.

Kylian Mbappé incertain, match à huis clos en raison de l’épidémie du coronavirus… Le sort s’acharne sur le Paris Saint-Germain à l’aube du sommet européen face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions, mercredi soir au Parc des Princes (21h).

Ces dernières années, le PSG a souvent joué de malchance dans les moments cruciaux de la saison à l’approche de la Coupe d’Europe avec des erreurs d’arbitrage, des blessures ou des suspensions. Une malchance que Paris provoque indirectement selon Daniel Riolo, lequel a indiqué sur l’antenne de RMC qu’il n’y avait pas de hasard, même si bien sûr, le Paris SG n’est pas responsable du huis clos prononcé pour le choc face au Borussia Dortmund pour des raisons sanitaires.

« Le PSG y participe aussi. Il y a ce que tu fais et ce que tu as fait pour y arriver. Souvent tu t’es mis dans la merde… Là en l’occurrence, non pour l’épidémie. Mais tu as raté ton match aller qui te fait démarrer éliminé ton match retour. Et que tu vas jouer dans des conditions particulières. Finalement, tu fais toujours quelque chose qui te met dans la merde… » a indiqué Daniel Riolo, lequel n’a visiblement pas digéré le match aller, durant lequel le PSG n’a pas existé et s’est logiquement incliné en Allemagne (2-1). Une défaite qui laisse d’autant plus de regrets que c’est dans un stade à huis clos que le Paris Saint-Germain va tenter de renverser cette belle équipe du Borussia Dortmund. Avec Neymar, mais peut-être sans Kylian Mbappé, lequel souffre d’une angine et n’est donc pas certain de pouvoir tenir sa place mercredi soir au Parc des Princes.