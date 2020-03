PSG : Mbappé forfait contre Dortmund, Paris retient son souffle

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain, qui affrontera le Borussia Dortmund à huis clos mercredi en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, joue décidément de malchance puisque Kylian Mbappé est grandement incertain pour ce choc européen.

Plus tôt dans la semaine, Le Parisien indiquait que l’attaquant du PSG et de l’Equipe de France souffrait de maux de gorge, et qu’il n’avait par conséquent pas participé aux derniers entraînements du Paris Saint-Germain. Toutefois, l’inquiétude n’était pas encore de rigueur concernant un éventuel forfait pour le huitième de finale retour de la Ligue des Champions, dans un stade vide, mercredi soir face au Borussia Dortmund. Au cours de la journée de lundi, l’inquiétude s’est doucement installée dans les travées du Camp des Loges puisque selon les informations récoltées par L’Equipe, Kylian Mbappé est plus que jamais incertain pour affronter le BVB.

Et pour cause, Kylian Mbappé souffrait toujours de maux de gorge et se trouvait dans un état fiévreux lundi. Dans le contexte sanitaire actuel, en pleine épidémie de coronavirus, le Paris Saint-Germain a pris la sage décision de ne prendre aucun risque avec sa star en l’exemptant d’entraînement et en pratiquant les différents examens nécessaires. Le diagnostic est tombé et il a révélé une très grosse angine pour le n°7 du Paris SG. Aussitôt, un traitement adéquat lui a été prescrit afin de le guérir mais une telle infection ne se soigne pas en deux jours, et pourrait donc le priver du choc face au Borussia Dortmund, selon le quotidien national. En cas de forfait confirmé de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain devrait se présenter contre les Allemands avec un quatuor d’attaque composé de Neymar à gauche, Di Maria à droite et Sarabia en soutien de Cavani en pointe. Une ligne offensive qui a de l’allure, mais qui souffrira sans aucun doute de l’absence de son génie français, si décisif ces dernières semaines…