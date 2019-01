FCGB : 5,5ME, le PSG va vendre Yacine Adli à Bordeaux !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Bordeaux.

Les Girondins de Bordeaux pourraient bien frapper l'un des grands coups de 2019 en cette toute fin de mercato d'hiver. En effet, selon différentes sources, le club au scapulaire est en passe de faire signer Yacine Adli, le jeune et très convoité milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Alors que le nom de ce dernier avait déjà circulé du côté de l'OM l'été dernier, Thomas Tuchel semblait vouloir lancer Yacine Adli dans le grand bain, mais finalement cela ne s'était pas confirmé lors de la première moitié de saison. Au point que le clan Adli ne masquait plus son mécontentement et qu'un départ à Arsenal était même évoqué.

Mais ce sont finalement les Girondins de Bordeaux, désormais dans les mains d'un fonds d'investissement américain, qui sont proches de rafler la mise moyennant 5,5M et des bonus. Selon RMC, Yacine Adli pourrait s'engager dans les prochaines heures avec la formation entraînée par Ricardo pour quatre saisons et demi. Le milieu de terrain de 18 ans aurait validé ce départ pour Bordeaux, tandis que le Paris Saint-Germain empochera de quoi financer, en partie, son mercato d'hiver et notamment la possible venue d'Idrissa Gueye. Tout le monde est donc content.