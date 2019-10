PSG : Paredes vaut plus cher qu’Angers, Cazarre a un coup de coeur

Dans : PSG, SCO, Ligue 1.

Deuxième de Ligue 1 après 8 journées, Angers est l’équipe surprise de ce début de saison.

Sans parler de son classement, le SCO étonne également dans le contenu de ses rencontres. L’équipe de Stéphane Moulin a longtemps été considérée comme une équipe défensive, physique et limitée sur le plan technique. Rien à voir avec ce que produisent actuellement les Angevins, qui possèdent tout simplement la meilleure attaque de L1 avec 16 buts inscrits. En tant que supporter du Paris Saint-Germain, futur adversaire d’Angers samedi, même Julien Cazarre est sous le charme.

« Le SCO n'est pas un club de morts de faim mais arrive, avec un budget de 32 M€, c'est-à-dire 10 de moins que l'achat de Leandro Paredes, à titiller les grosses écuries de notre championnat en produisant du jeu, a commenté le chroniqueur de France Football. Eh oui, c'est possible, on peut obtenir des résultats autrement qu'en bétonnant à dix derrière en attendant qu'un virevoltant feu follet parte en dribbles comme un poulet sans tête avec l'infime espoir que sa frappe en bout de course exécutée en fermant les yeux termine, par le jeu d'un ricochet de l'espace, dans la lucarne du gardien adverse... »

Cazarre est fan du SCO

« Dans cette équipe, point de star, de vedette ou de gloires déchues de Premier League à la recherche d'un nouveau souffle... On n'est pas en présence de la grosse cavalerie, mais d'une bande de bons joueurs de foot à l'état d'esprit irréprochable qui répond sans rechigner aux directives tactiques de leur grand chef, a ajouté l’humoriste. Bien sûr, Ninga, c'est pas Neymar, Bahoken, c'est pas Mbappé, Capelle, Manceau, Thomas, c'est pas Zizou... La plupart des mecs ont des noms de 2e classe du film les Bidasses en folie, mais quel pied de les voir sur un terrain de foot ! » Et tout ça sans ironie.