PSG : Paredes va partir, 96 heures pour tout régler

Les choses commencent à devenir claires pour le PSG et Leandro Paredes. Le milieu argentin va quitter le club parisien pour l'Italie et la Juventus Turin. Mais, il faudra attendre la semaine prochaine pour voir l'opération se conclure.

Si le PSG reste affamé de recrues et devrait accueillir Fabian Ruiz dans les prochaines heures, la priorité de la fin août est de dégraisser l'effectif de Christophe Galtier. L'arrivée du milieu espagnol de Naples pousse définitivement vers la sortie Leandro Paredes. Cela tombe bien l'Argentin fait de son possible pour ne pas s'attarder dans la capitale. On devrait le retrouver prochainement du côté de l'Italie. Deux possibilités s'offrent à lui : un retour à l'AS Rome où il avait évolué de 2014 à 2017 ou une arrivée plus au nord à la Juventus Turin.

Prêt à la Juventus, Paredes quittera Paris après le week-end

Le club turinois part favori dans le dossier Paredes d'autant qu'il est à l'œuvre depuis des semaines. Mais, les soucis de trésorerie et le vrai-faux départ d'Adrien Rabiot ont compliqué l'arrivée de Leandro Paredes dans le Piémont. Heureusement, les négociations reprennent de plus belle entre les Bianconeri et les Parisiens. La fin approche lentement mais sûrement entre les différentes parties concernées.

🚨 PSG and Juventus are set to reach an agreement for the loan of Leandro Paredes, with obligation to buy.



Selon Sky Sports Italia, rien ne se fera cependant pendant ce week-end et il faudra attendre la semaine prochaine pour voir Paredes débarquer à Turin. L'Argentin devrait s'engager pour un prêt avec une option d'achat estimée à 15 millions d'euros. C'est donc sur le gong, en toute fin de mercato estival, que le PSG va réussir à se débarrasser d'un nouvel élément encombrant pour ses finances. Un adieu temporaire d'autant que Paredes pourrait vite revenir au Parc des Princes avec son nouveau club pour le début de la Ligue des champions, le 6 septembre prochain.