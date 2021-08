PSG : Papin écoeuré par le « Qatar Saint-Germain »

Dans : PSG.

Ancien buteur vedette de l'Olympique de Marseille, Jean-Pierre Papin se régale de voir Lionel Messi évoluer en Ligue 1, mais JPP n'est pas fan du tout d'un PSG propriété du Qatar.

Jean-Pierre Papin est invité ce dimanche soir au Vélodrome à l’occasion du match OM-Bordeaux, il s’agira pour l’ancien buteur de célébrer les 30 ans de son Ballon d’Or. A l’époque JPP évoluait à l’Olympique de Marseille et cette année-là, en 1991, il a devancé au classement trois joueurs Dejan Savicevic et Darko Pancev, qui évoluaient à l’Etoile rouge de Belgrade, et l’Allemand Lothar Matthäus, à l’époque à l’Inter. L’émotion sera donc grande pour Jean-Pierre Papin, Marseille et Bordeaux étant deux clubs qui ont compté dans sa carrière. Profitant de sa présence dans la cité phocéenne, La Provence a interrogé celui qui a été consultant de BeInSports et notamment sur la signature de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Fidèle à ses habitudes, JPP a été droit au but, quitte à ne pas se faire que des amis.

Le Qatar et le PSG, trop c'est trop pour JPP

Car s’il est évidemment heureux de voir la Pulga rejoindre la Ligue 1, Jean-Pierre Papin ne cache pas qu’il est moins emballé par la toute-puissance du PSG. « Pour le Championnat de France c'est magnifique, ça sera l'un des plus suivis au monde et le coup de projecteur est parfait. Après pour les empêcher de tout gagner, ce sera dur, mais Lille l'a fait. Les surprises peuvent arriver, mais ça sera un casse-tête que de contrecarrer à la fois Messi, Neymar et Mbappé. Si ça me fait rêver ou ça m’énerve ? Je suis très admiratif, mais il est anormal que ça soit un pays qui dirige un club. Quand tu as des moyens illimités, ce qui est le cas, tout est possible », s’offusque l’ancien buteur de l’Olympique de Marseille et de l’équipe de France. Heureusement pour lui, la rumeur d’un rachat de l’OM par un prince Saoudien ne s’est pas confirmée, sinon JPP aurait probablement vécu ce genre de scénario à Marseille.