PSG : Oui à Paris, la folle surprise de Ngolo Kanté ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Courtisé par le PSG depuis plusieurs années, N'Golo Kanté a toujours refusé de quitter l’Angleterre jusqu’à présent.

Au moment de quitter Leicester en juillet 2016, Ngolo Kanté disposait de plusieurs offres en Espagne ou encore en France, où le PSG rêvait de se l’offrir. L’international tricolore a finalement opté pour Chelsea, où il a tout gagné durant les six dernières années. Mais l’heure du départ a peut-être sonné pour N'Golo Kanté, en fin de contrat avec les Blues à la fin de la saison. Chelsea n’a pas abandonné l’idée de le prolonger, même si des doutes existent en interne au sujet de la forme physique de N'Golo Kanté, de plus en plus souvent blessé. Les dirigeants londoniens savent en revanche que lorsqu’il est apte, l’ancien Caennais n’a quasiment pas d’égale en Europe. Dès lors, ils aimeraient le prolonger mais la concurrence est âpre. Le FC Barcelone est intéressé et le PSG est toujours sur les rangs, à en croire le site Todo Fichajes.

Ngolo Kanté enfin ouvert à un transfert au PSG ?

Et tandis que jusqu’à présent, N'Golo Kanté a toujours fermé la porte à un transfert au PSG, ce n’est plus le cas selon le média espagnol. En effet, Todo Fichajes dévoile que l'ancien joueur du SM Caen est ouvert à un retour en France afin de défendre les couleurs du Paris Saint-Germain, qui lui propose une nette augmentation salariale par rapport à ce qu’il perçoit actuellement à Chelsea. Afin de mettre la concurrence à terre, le PSG a l’intention de frapper fort avec un salaire colossal dans le but de recruter le milieu de terrain qui manque cruellement au club de la capitale depuis des années. Reste maintenant à voir comment ce dossier évoluera et si Chelsea arrivera à faire changer N'Golo Kanté d’avis avec une prolongation de contrat. Financièrement, les Blues ont les moyens de rivaliser avec le PSG. Il s’agit juste de savoir s’ils souhaitent y mettre le prix alors que la forme physique de l'international français n’offre aucune garantie.