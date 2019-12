PSG : Dégoûté du foot, Ibrahimovic ne regarde plus que Mbappé

Dans : PSG.

Grand fan du Brésilien Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic ne voit plus aucun talent au niveau de son idole. Sauf peut-être le prodige du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé.

Lorsque Zlatan Ibrahimovic parle de Ronaldo, il n’est pas difficile de faire la distinction. L’attaquant suédois n’a jamais caché son admiration pour la légende brésilienne. Ni son mépris pour Cristiano Ronaldo à qu’il balance régulièrement des tacles bien appuyés. Autant dire que l’avant-centre actuellement sans club ne se déplacera jamais pour assister à un match de CR7. D’ailleurs, « Ibra » reconnaît que peu de joueurs ont aujourd’hui le talent pour attirer son attention, comme le fait Kylian Mbappé dans son ancien club du Paris Saint-Germain.

« Mon joueur préféré ? Ça a toujours été Ronaldo. Le vrai, le Brésilien. Quand il jouait, tout le monde voulait le copier. Il avait un style trop élégant. C’est lui qui m’a fait regarder les matchs à la télé. Aujourd’hui, je n’en vois plus beaucoup. Peut-être Mbappé, qui sort du lot, a cité Ibrahimovic dans les colonnes de GQ. Il fait la différence, il est jeune, on espère qu’il continuera de travailler dur. A 20 ans, c’est déjà une star. J’espère qu’il aura toujours faim et qu’il sera toujours passionné par le foot, pour continuer à progresser et accomplir encore plus. C’est dur de garder la tête froide. » Que le Suédois se rassure, Mbappé n’est pas du genre à se fixer des limites.