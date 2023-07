PSG ou Munich, Harry Kane se fâche très fort

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Annoncé comme ayant un accord avec le Bayern Munich, Harry Kane est toujours un joueur de Tottenham. La situation autour de l'international anglais devient très tendue, tandis que le PSG regarde tout cela avec attention.

Le feuilleton Harry Kane passionne la presse anglaise, car le buteur vedette des Spurs est aussi celui des Three Lions et à un an d’un Euro dont les Anglais seront l’un des favoris, tout le monde veut savoir où jouera celui que l’on surnomme Le Prince Harry. Depuis quelques semaines, tout le monde est persuadé que malgré le vif intérêt du Paris Saint-Germain, l’attaquant va rejoindre le Bayern Munich où Thomas Tuchel ne pense qu’à lui. Le joueur aurait même déjà négocié les contours d’un futur contrat avec les Bavarois, c’est du moins ce que prétendent les médias britanniques. Mais tout cela n’est plus réellement d’actualité, car le natif de Walthamstow serait bien loin de la Bundesliga.

Le Prince Harry veut rester en Angleterre

Tandis que le Mail on Sunday annonce que le Bayern Munich va améliorer sa première offre en allant cette fois jusqu’à proposer 81 millions d’euros à Tottenham, Loïc Tanzi est nettement moins optimiste pour les champions d’Allemagne, mais également pour le PSG. Le journaliste de L’Equipe pense savoir qu’Harry Kane n’est pas du tout tenté, pour l’instant, de quitter la Premier League, et que Daniel Levy refuse de le vendre à un club anglais, et même à n’importe quel club.

« Tottenham ne veut pas vendre du tout. Le joueur préfère rester en Premier League ce qui complique encore un peu plus une vente. Le Bayern est une option mais il faut être patient dans ce dossier et voir si les positions changent. Compliqué pour tout le monde », précise le journaliste du quotidien sportif. Même s'il est près de son argent, David Levy a même tendu une offre de prolongation colossale à Harry Kane, lequel l'a refusée

Ce délai fait plutôt les affaires du Paris Saint-Germain, le club français ne sachant pas encore sur quel pied danser dans le dossier Kylian Mbappé. Tant qu'aucune décision n'aura été prise par la star française, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos ne peuvent faire une offre franche à Tottenham pour son attaquant vedette. Si, en plus, Daniel Levy finit par céder à son buteur et l'autorise à signer pour un club de Premier League, alors tout cela pourrait capoter. Harry Kane, qui n'a plus qu'un an de contrat avec les Spurs, et s'il a souvent été cité proche de Manchester United, les dirigeants londoniens refusent cette possibilité. L'ambiance commence à sérieusement se tendre entre le joueur et ses dirigeants, mais le mercato est encore long.