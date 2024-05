PSG ‍: Vivement le mercato, Luis Enrique n’aime pas l’effectif

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Avant le déplacement à Metz dimanche, Luis Enrique a évoqué le mercato estival. L’entraîneur du Paris Saint-Germain attend des profils précis qui s’adapteront mieux au style de jeu qu’il souhaite mettre en place.

Très actif l’été dernier, le Paris Saint-Germain n’avait pas donné satisfaction à Luis Enrique. Beaucoup d’entraîneurs seraient ravis d’avoir l’effectif parisien à leur disposition. Mais l’Espagnol, lui, en demande davantage à ses dirigeants. A la veille du déplacement à Metz dimanche lors de la dernière journée de Ligue 1, le coach du champion de France en effet expliqué qu’il n’avait pas pu mettre en place tous les aspects de sa philosophie à cause des limites de son groupe.

Luis Enrique annonce du changement

« Sans aucun doute. D'ailleurs, une des caractéristiques qu'un entraîneur doit avoir est de s'adapter aux joueurs qu'il a. Depuis notre arrivée, on a préparé la meilleure option par rapport au groupe à notre disposition, s’est justifié Luis Enrique. En fonction des joueurs qu'on pourra signer cet été, il y a beaucoup de choses qu'on peut conserver mais il y aura des changements du point de vue tactique et pour avoir une équipe encore plus équilibrée. On a encore une marge d'amélioration en défense et en attaque. » Ce discours ne signifie pas pour autant que le technicien attend des joueurs plus expérimentés.

Luis Enrique : « Terminer la saison de la meilleure manière possible » 🎙️



Le coach a répondu aux questions des médias avant le dernier match de Ligue 1 de la saison. Extraits. ⤵️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 18, 2024

« Non. Nous ne signons pas les joueurs en fonction de leur âge, mais de leur talent, a répondu l’ancien entraîneur du FC Barcelone. Les joueurs qui n’ont pas encore démontré un top niveau sont moins chers qu’un crack mondial de 30 ans. Le mercato va nous présenter différentes options et en fonction de ce que nous jugerons le mieux pour l’équipe, nous choisirons. Mais ça n’a rien à voir avec l’âge, j’aime autant les jeunes que les joueurs expérimentés. Peu importe l’âge, ils sont tous jeunes surtout si vous les comparez à l’entraîneur. » Le conseiller sportif Luis Campos est prévenu.