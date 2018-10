PSG : Le plan secret du Barça pour piquer Rabiot dévoilé !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Ce n'est un secret pour personne, le FC Barcelone veut recruter Adrien Rabiot. Et le fait que le milieu de terrain français du Paris Saint-Germain refuse les différentes prolongations de contrat que son club formateur lui propose ajoute à la confusion qui entoure l'avenir d'Adrien Rabiot. Et ce mercredi, le Mundo Deportivo annonce la couleur en affirmant que l'accord entre le Barça et le clan Rabiot devrait intervenir dès le mois de janvier 2019, à six mois de la fin du contrat de l'international tricolore au Paris SG. Un homme est actuellement à la manoeuvre, et ce n'est pas n'importe qui.

C'est Eric Abidal, et lui seul, qui a maintenu le contact avec la maman d'Adrien Rabiot, laquelle gère les intérêts de son fils. Car si le PSG a fait part de son refus de transférer son milieu de terrain lors d'un rendez-vous à Paris cet été, le club catalan a maintenu une relation régulière avec l'entourage immédiat du joueur. Et le quotidien sportif catalan estime que cela va payer. « Abidal travaille avec discrétion, et l'objectif est de conclure un accord avec Adrien Rabiot en janvier 2019, six mois avant qu’il soit libre (...) Le club catalan a des informations de première main sur la manière dont Rabiot résiste aux tentatives du PSG de le conserver au Parc des Princes (...) Rabiot sait que le PSG n'a pas non plus été en mesure de signer N'Golo Kanté et qu'il travaille désormais sur le dossier Paul Pogba », précise le média espagnol, qui estime que le Paris Saint-Germain ne pourra plus convaincre Adrien Rabiot de prolonger et que ces éléments soulignés par Eric Abidal vont permettre de rafler la mise dans trois mois.