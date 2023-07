PSG ‍: Une offre historique, Harry Kane la déchire

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Convoité par le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, Harry Kane n'a pas encore fait son choix alors qu'il a entamé sa dernière de contrat avec Tottenham. Cependant, l'attaquant anglais pourrait finalement dire oui à une nouvelle offre.

Tandis que le Sun suit quasiment au quotidien la construction de la nouvelle maison du capitaine des Three Lions à Londres et y voit un signe positif concernant l'avenir d'Harry Kane, d'autres médias anglais annoncent que les Spurs ont refusé définitivement le transfert de leur star offensive au Bayern Munich. Pourtant, depuis quelques semaines, celui qui a marqué 213 buts en Premier League tous sous le maillot de Tottenham mène des négociations avec les champions d'Allemagne, Sport Bild ayant même confirmé un accord de principe. Daniel Levy ne l'entend pas de cette oreille, et avant même que le Paris Saint-Germain ne vienne lui tendre également un chèque, le propriétaire du club anglais a cassé sa tirelire.

Harry Kane rend fou Tottenham

Ce samedi, Football Insider annonce que Tottenham a pris conscience que le départ de l'attaquant de 29 ans serait une catastrophe impossible à corriger, et qu'il fallait donc lui faire une offre impossible à refuser. « Harry Kane s'est vu offrir un nouveau contrat à couper le souffle afin qu’il s’engage à long terme à Tottenham (...) Tottenham a offert à Kane une énorme augmentation de salaire qui, selon nos sources, non seulement améliorerait considérablement son salaire actuel de 235.000 euros par semaine, mais ferait de lui l'un des joueurs les mieux payés de Premier League et cela sur le long terme. Les Spurs sont prêts à aller aussi loin que Liverpool l’a fait l’été dernier pour prolonger Mohamed Salah », précise Wayne Vesey, journaliste de Football Insider. Cependant, la réponse du joueur est terrible pour Daniel Levy.

Great way to finish before a good break. Congrats @BukayoSaka87 on the hat-trick and @Kalvinphillips on a first @england goal 🙌🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/e6siNuYVFi — Harry Kane (@HKane) June 19, 2023

Le site sportif anglais précise que malgré cette offre revue à la hausse, et pas qu'un peu, Harry Kane n'a pas l'intention de prolonger à Tottenham et qu'il a bien l'intention d'attendre au maximum. Le numéro 10 des Spurs est en position de force, et ayant bien l'intention de changer de club durant l'été, il est convaincu que son patron va finalement céder plutôt que de le voir partir libre dans un an. Il faut désormais savoir sur Kane prendra l'Eurostar vers le PSG ou l'avion vers Munich, le club allemand ayant toujours l'avantage.