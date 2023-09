PSG ou Leipzig, Xavi Simons a choisi son camp

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Xavi Simons brille à Leipzig, où il est prêté sans option d’achat par le PSG et sans surprise, le club allemand aimerait le conserver à la fin de la saison. Un scénario qui pourrait plaire à l’international néerlandais.

Brillant la saison dernière sous les couleurs du PSV Eindhoven, Xavi Simons aurait pu rester au Paris Saint-Germain lors du mercato estival. L’international néerlandais a finalement été envoyé pour un nouveau prêt, dans un championnat plus relevé puisqu’il évolue cette fois en Bundesliga sous les couleurs du RB Leipzig. Les débuts de Xavi Simons sont excellents et du côté de la formation allemande, on envisage déjà de prolonger l’aventure avec le joueur sous contrat au Paris SG.

« Il est clair que nous avons l'intention de le prolonger, dans le meilleur des cas. Xavi a pris un très bon départ et il est en train de faire une très bonne saison. Je pense que nous sommes en train de le lier émotionnellement au RB Leipzig » a confié Max Erbel, directeur sportif du club allemand. Une sortie médiatique qui a fortement déplue à Nasser Al-Khelaïfi, lequel a directement contacté son homologue pour lui rappeler que Xavi Simons n’était que prêté sans option d’achat à Leipzig et qu’il était prévu qu’il revienne au PSG à la fin de la saison 2023-2024. Mais voilà, le joueur se plait à Leipzig et commence à envisager un avenir en Bundesliga comme il l’a lui-même indiqué à Sky Germany.

Xavi Simons se sent « chez lui » à Leipzig

« Je me sens déjà chez moi. J’apprécie mon séjour ici et j’aime jouer pour Leipzig. Je veux réussir, laisser ma marque dans le club. On ne peut rien prédire dans le football. Personne ne sait ce qui va se passer dans quelques mois. Mais maintenant, je me concentre sur samedi soir » a prévenu Xavi Simons, lequel se sent comme un poisson dans l’eau du côté du RB Leipzig et qui ne fermerait peut-être pas la porte à une seconde année aux côtés de Loïs Openda ou encore de Dani Olmo et de Castello Lukeba. Des déclarations qui risquent de fortement déplaire à l’état-major du PSG, qui a prévu d’inclure Xavi Simons dans son projet à compter de la saison prochaine pour le faire définitivement exploser sous les ordres de Luis Enrique.