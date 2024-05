Le Real Madrid lance un plan anti-PSG au mercato

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est toujours à l'affût de jolis coups à réaliser sur le marché des transferts. Et un joueur plait particulièrement à la direction francilienne : Ferland Mendy.

Le PSG est logiquement concentré sur sa fin de saison, avec la possibilité de pouvoir faire un triplé historique. Par la suite, la direction du club de la capitale se penchera sur le mercato estival. Certains chantiers s'annoncent énormes avec le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Le board du PSG devra anticiper le plus possible le futur, quitte à négocier des arrivées... en 2025. En effet, selon les informations d'El Chiringuito, le Paris Saint-Germain a avancé sur l'arrivée de Ferland Mendy et ce, libre de tout contrat !

Ferland Mendy fait paniquer le Real Madrid

🙌 ¡SOMOS LOS CAMPEONES DE LALIGA 2023/24! 🙌 pic.twitter.com/jSGlGbooKv — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 4, 2024

Pour Eduardo Inda, le Real Madrid a cependant un autre plan en tête concernant l'ancien de l'OL s'il refuse de prolonger cet été : le vendre au Bayern Munich pour financer l'arrivée d'Alphonso Davies : « Il y a un joueur du Real Madrid auquel nous ne prêtons pas beaucoup d'attention, mais il est toujours à la hauteur et c'est Mendy. Il est libre en 2025 et le Real Madrid souhaite le renouveler et sinon le transférer cet été car ils savent que le PSG lui a fait une offre pour qu'il parte libre à l'expiration de son contrat. S'il refuse de renouveler, ce qu'ils veulent, c'est le vendre et ainsi financer la signature d'Alphonso Davies du Bayern Munich ». Les prochains jours seront cruciaux dans le dossier puisque le Real Madrid va envoyer une offre de prolongation à Mendy de trois saisons, avec une revalorisation salariale à la clé. Une offre qui serait supérieure à celle du PSG. Mais voilà, depuis quelque temps, le latéral gauche est déçu du traitement que le club merengue lui inflige et ne se sent pas respecté à sa juste valeur. Pourtant Carlo Ancelotti apprécie beaucoup son profil et pourrait être une énorme clé dans les négociations. En tout cas, la balle est dans le camp de Ferland Mendy, qui va analyser ses options. Un départ cet été au Bayern Munich, une prolongation ou une arrivée libre au PSG à l'été 2025. Une dernière option que le Real Madrid veut éviter à tout prix.