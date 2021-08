PSG : Mbappé reste, Al-Khelaifi climatise Madrid en direct !

Dans : PSG.

A l'occasion de la conférence de presse de présentation de Lionel Messi, Nasser Al-Khelaifi a été interrogé sur l'avenir parisien de Kylian Mbappé. Et le président du Paris Saint-Germain n'a pas laissé la place au moindre doute.

L’auditorium du Parc des Princes affichait complet ce mercredi pour la présentation officielle de Lionel Messi, des médias du monde entier ayant fait le déplacement pour entendre les propos de la nouvelle star du PSG, mais également les explications de Nasser Al-Khelaifi sur cet incroyable et historique transfert. Mais évidemment, le patron du Paris Saint-Germain n’a pas échappé à une question sur le cas Kylian Mbappé, entré dans sa dernière année de contrat et qui n’a toujours pas prolongé. Pour le dirigeant qatari, il n’y a aucun doute sur le fait que Mbappé sera associé à Neymar et Messi cette saison.

Mbappé veut un PSG compétitif, Nasser lui répond

Avec un petit sourire en coin, Nasser Al-Khelaifi a douché les espoirs du Real Madrid de recruter le champion du monde français dès ce mercato 2021, tout comme il a mis Kylian Mbappé devant ses responsabilités. « Je pense que tout le monde connaît le futur de Kylian, il est Parisien, c’est un joueur de Paris. Kylian est un compétiteur, il a une mentalité de gagneur, il a dit publiquement qu’il voulait une équipe compétitive, je pense maintenant qu’on ne peut pas être plus compétitif que cette équipe. Il n’a pas d’excuse pour faire quelque chose d’autres », a répondu, à une question de Mohamed Bouhafsi, le président du Paris Saint-Germain. Le débat semble désormais terminé, même si le silence du clan Mbappé laisse toujours planer le mystère sur ses réelles intentions.