PSG ou Barça, Leo Messi ne voit aucune différence

Joueur du PSG depuis un an, Lionel Messi semble s'acclimater de plus en plus à la vie parisienne. Malgré les sollicitations du Barça, la Pulga ne change pas de position en fonction de l'un des deux clubs.

Après une première saison mitigée au PSG, Lionel Messi est parti sur de nouvelles bases et compte bien prouver aux Parisiens qu'il mérite son statut de superstar mondiale. Cette saison, il est le meilleur passeur de la Ligue 1 avec 7 caviars distribués. L'Argentin a également trouvé à 3 reprises le chemin des filets. Si la direction parisienne est satisfaite du début de saison de Messi, le septuple ballon d'or sera en fin de contrat avec le club de la capitale en juin 2023. Le Barça qui a renfloué ses caisses en vendant la plupart des pourcentages de ses droits TV, espère faire revenir l'enfant prodige à la maison. Malgré l'amour qu'il porte à Barcelone, Messi ne compte pas prendre de décision hâtive.

Leo Messi will not make any decision on his future in the next weeks or months. Focused on Paris Saint-Germain and then World Cup, nothing will be decided or planned before the World Cup. ⭐️🇦🇷 #PSG



Despite PSG new deal plans and Barça interest, Leo will not proceed before 2023. pic.twitter.com/jS4OtCRWWt