PSG : Opération remontada, Madrid ose !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A trois semaines du match retour entre le Real Madrid et le PSG, la presse sportive espagnole fait déjà de gros titres sur une remontada des Merengue face à Paris.

Quatre jours après la pathétique copie rendue sur la pelouse du Parc des Princes face au Paris Saint-Germain, et même si cela s’est soldé seulement par une défaite 1-0, du côté de la presse sportive madrilène, on fait déjà monter la sauce dans la perspective du match retour de Ligue des champions à Santiago-Bernabeu le mercredi 9 mars. Alors que Thibaut Courtois et ses coéquipiers reçoivent ce samedi soir Alaves, 18e de Liga mais qui reste sur une victoire contre Valence, Marca lance à sa Une un message « L’opération remontada commence aujourd’hui ». Le média proche de Florentino Perez veut imiter ce que la presse de Catalogne avait fait en 2017 après la déroute barcelonaise au Parc des Princes, et commencer à déjà faire monter la température en perspective du match retour face au PSG. Et cela même si Madrid n’est pas vraiment en très mauvaise posture après sa défaite à Paris, d’autant plus que la règle du but à l’extérieur a été supprimée cette saison.

Madrid veut piquer ses joueurs au vif avant le match contre le PSG

Le but de cette mobilisation générale à trois semaines du rendez-vous européen est clair, il faut que le Real Madrid soit motivé comme jamais face au Paris Saint-Germain et pour cela la pression doit être énorme. Pour illustrer cet appel à la révolte, Marca a évidemment choisi une photo de Karim Benzema, revenu de blessure face au PSG et qui a été transparent comme la plupart de ses coéquipiers, tout en appuyant là où ça fait mal : « Après la mauvaise image laissée face au PSG, Madrid défend son avantage en Liga en recevant Alaves (...) Carlo Ancelotti l’a reconnu : le président a été blessé comme nous. L'approche n'était pas bonne ». Il est clair que la performance du Real Madrid en championnat sera scrutée attentivement au moment où l'entraîneur italien commence à être chahuté, son équipe étant dans une série d'une seule victoire lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Avant de parler remontada, Ancelotti doit d'abord gérer les affaires domestiques.