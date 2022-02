Le PSG et Mbappé font plier le Real !

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, 1/8 de finale aller

Parc des Princes

PSG-Real Madrid 1-0

But : Mbappé (90e+4)

Le PSG est finalement venu à bout du Real après un but de Kylian Mbappé à la dernière minute au terme d'un match dominé largement. Les Parisiens prennent une petite option avant le match retour.

Le PSG avait à cœur de bien entamer cette manche aller face au Real Madrid. Les Parisiens étaient d’entrée dominateurs et pressaient le Real dans son propre camp. A la 5e minute, Mbappé effaçait Carvajal sur le côté gauche avant de servir Di Maria en plein milieu de la surface mais l’Argentin envoyait le ballon nettement au-dessus. Le Real était très prudent et laissait le ballon au PSG mais peu d’espaces. Messi arrivait quand même à trouver Mbappé en profondeur (17e), le Français prenait le dessus sur Carvajal mais butait sur un solide Courtois. Les Madrilènes restaient sur la défensive, commettant aussi plusieurs fautes. Casemiro récoltait d’ailleurs un carton jaune qui le privait déjà du match retour.

Très forte impression du PSG avec et sans le ballon. Manque juste le plus important... #PSGRMA — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) February 15, 2022

Mbappé impressionne, Messi déçoit encore

Après une première période fermée et insipide, le scénario semblait se répéter avec un PSG dominant une prudente formation madrilène. Mbappé était encore le principal animateur. Bien servi dans l’axe par Hakimi, il frappait rapidement à ras de terre mais son tir puissant était détourné par un Courtois encore remarquable. Deux minutes plus tard, le portier belge était encore vigilant pour devancer la course en profondeur du Français. A l’heure de jeu, Mbappé se jouait une nouvelle fois de Carvajal, le poussant à la faute et au penalty. Mais, Messi échouait dans l’exercice face à Courtois qui réalisait un bel arrêt sur sa gauche.

5 - Lionel Messi a échoué à convertir 5 de ses 23 tentatives sur penalty en Ligue des Champions, plus que tout autre joueur depuis qu’Opta collecte cette donnée (2003/04). Gâchis. #PSGRMA pic.twitter.com/O661Zm90ww — OptaJean (@OptaJean) February 15, 2022

Paris n’en démordait pas et continuait de pousser dans la foulée d’un excellent Mbappé bientôt rejoint par le revenant Neymar. Le jeune français ne faisait pas de cadeaux à ses possibles futurs supporters en continuant de pilonner la défense merengue avec des accélérations, une frappe au ras du poteau (77e) et du mouvement jusqu'au bout. Mais, en face, Courtois était impeccable... jusqu'à la dernière minute. Mbappé effaçait Militao et Vazquez avant de tromper le Belge d'un plat du pied et offrir la victoire aux siens. Le PSG arrivera en mars avec un but d'avance sur le Real à Bernabeu.