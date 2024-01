Dans de sales drapes à Manchester, Rashford fonce au PSG

Pointé du doigt à cause de ses écarts disciplinaires et notamment d'une sortie nocturne mal venue, Marcus Rashford fait la une des tabloïds anglais. Le Paris Saint-Germain serait prêt à le faire quitter Manchester United pour le relancer.

Homme fort de Manchester United la saison passée avec 30 buts inscrits ainsi que 11 passes décisives délivrées, Marcus Rashford est méconnaissable depuis le début de l'exercice 2023/2024. Il n'a marqué que 4 fois après 26 rencontres disputées. Un bilan famélique pour un joueur qui n'arrive toujours pas à être le leader offensif tant attendu par les fans du club anglais. Récemment, Rashford a été critiqué à cause de son comportement. Le joueur de 26 ans a simulé une maladie pour sécher l'entraînement collectif, et a ensuite été aperçu en boîte de nuit à Belfast. Il a écopé d'une lourde amende de 760 000 euros. Ainsi, le journaliste Peter Hall affirme que le PSG prépare une offre aux Red Devils pour recruter Marcus Rashford. Avec la possibilité du départ de Kylian Mbappé, Paris prépare la suite.

🚨 BREAKING: Paris Saint-Germain are plotting a transfer move for Marcus Rashford



⚽ Exclusive by @PeteHall86 #PSG #MUFC https://t.co/Dv8Q3HVEIc