PSG : Opération ou piqûre miracle, Neymar absent au moins 2 mois !

Dans : PSG, Ligue 1.

C'est désormais officiel ou presque, Neymar sera forfait pour la double confrontation entre le Paris Saint-Germain et Manchester United en Ligue des champions. Reste désormais à savoir si on reverra la star brésilienne du PSG cette saison.

Pour un manque de chance, c'est tout de même un sacré manque de chance. Déjà éloigné des terrains plusieurs mois l'an dernier, et notamment pour le match retour des 8es de finale de C1 face au Real Madrid, Neymar manquera encore ce stade de la compétition, et pour le même problème qu'en 2018 à savoir une fracture du 5e métatarse. Mais le Brésilien et son entourage vont désormais devoir choisir la manière dont ce problème va être réglé. Et selon Le Parisien, deux stratégies s'opposent, à savoir celle d'une nouvelle opération, qui signifiera la fin de la saison pour Neymar, ou bien un traitement de cheval qui peut le relancer plus rapidement.

Et le quotidien francilien d'affirmer que le clan Neymar semble vouloir éviter une nouvelle intervention chirurgicale. « Outre l’opération l’autre possibilité est un traitement plus léger afin de tenter d’accélérer la consolidation partielle de l’os de Neymar. Le protocole induit une nouvelle intervention pour injecter au niveau de sa blessure du plasma riche en plaquettes (PRP) et des cellules-souches. Cette solution réduit nettement le temps d’indisponibilité du joueur même si une période incompressible de deux mois est évoquée par le corps médical (...) Cette deuxième option est actuellement privilégiée par la sphère brésilienne, la famille du joueur comme Rodrigo Lasmar, le médecin de la Seleçao », indique ce lundi soir le quotidien francilien. Avant de trancher, Neymar passera d’ici la fin de la semaine une nouvelle IRM pour voir si la situation a légèrement évolué depuis les premiers examens.