PSG-OM : Pierre Ménès consterné par la ministre des Sports

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Roxana Maracineanu a mis de l'animation dans ce samedi sans Ligue 1, la ministre des Sports lançant sur RMC une attaque assez improbable contre les supporters du Paris Saint-Germain pour les chants entonnés dimanche dernier lors du Clasico gagné 3-1 face à l'Olympique de Marseille. Jugeant injurieux ces chants, Roxana Maracineanu a fait savoir qu'elle réclamait que la LFP se penche sur ce dossiers et prononce des sanctions afin de plus entendre ces hymnes forcément chambreurs. Cette sortie de l'ancienne championne de natation a laissé pantois pas mal de monde, la ministre semblant avoir découvert il y a quelques jours l'ambiance dans les stades.

Pour Pierre Ménès, cela montre la totale méconnaissance du football par Roxana Maracineanu. « Elle sera horrifiée au retour ou lors d’OL Saint Etienne. Ça devait être la première fois qu’elle mettait les pieds dans un stade. Affligeant et encore plus pour une ministre des sports », a lancé, via Twitter, le consultant de Canal+. Il est vrai que chaque derby en France ou ailleurs a son lot de chants parfois pas courtois, mais qu'il faut prendre parfois au second degré. On attend désormais avec délectation les commentaires de la LFP sur ce sujet.