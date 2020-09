PSG-OM : L'Espagne balance, l'insulte raciste de Neymar sur Sakai

Dans : PSG.

Les informations surprises continuent de tomber autour du match disputé il y a 10 jours de cela entre le PSG et l’OM. Et c'est toujours pas glorieux.

Si la commission de discipline a décidé de se saisir de plusieurs dossiers, notamment les possibles insultes racistes d’Alvaro sur Neymar, et le crachat de Di Maria en direction de ce même Alvaro, la presse étrangère se régale visiblement de cette rencontre sulfureuse. Avec à chaque fois, Neymar au coeur des débats. Déjà accusé d’avoir tenu des propos homophobes, le Brésilien a vu son nom sortir sur la radio nationale espagnole COPE. Selon l’émission « El Partizado » de la station, le Brésilien a employé les mots « chinois de merde » à l’encontre d’Hiroki Sakaï, qui est bien évidemment japonais au passage, toujours dans ce fameux match qui a totalement dégénéré. Une dénonciation signée Javier Gomez, qui assure avoir la preuve de cette insulte raciste, mais n’en a donné ni les images, ni le son.

Le journaliste va même plus loin en affirmant que l’OM possède une preuve vidéo de cette insulte, et que le club marseillais compte ainsi probablement l’utiliser dans la prochaine réunion disciplinaire au sujet de ce match avec la LFP, ce mercredi. De quoi ouvrir une nouvelle enquête ? Il faudrait des preuves réellement irréfutables pour cela. Un nouveau rebondissement encore une fois nauséabond autour de cette rencontre qui risque de faire parler encore longtemps au rythme où vont les choses. Surtout que ces révélations venues de médias étrangers sans preuve formelle pour le moment alimentent surtout la polémique, les réseaux sociaux et les discussions houleuses entre supporters.