PSG : Le but de Neymar annulé par la VAR, une blague qui passe mal

La VAR a encore frappé ce mercredi soir lors du match PSG-Nantes. Neymar a été privé d'un but dans des circonstances qui provoquent déjà la polémique.

Alors que le PSG et Nantes ont rejoint les vestiaires sur le score de 0-0 à la pause, la VAR et son utilisation par l’arbitre ont encore fait du bruit. En effet, le Paris Saint-Germain pensait bien avoir ouvert le score sur un corner tiré par Di Maria, et repris par Neymar d’une superbe frappe du gauche (41e). Mais, alors que Paris avait fêté le but, l’assistance vidéo est entrée en action. Et après avoir visionné plusieurs fois la séquence, Amaury Delerue a finalement annulé la réalisation de Neymar en estimant que Draxler avait fait une faute sur Louza juste avant le tir de la star brésilienne du PSG.

Pour Nabil Djellit, qui ne peut pas être taxé de favoritisme pro-parisien, cette décision est totalement grotesque et contribue à tuer le football. « Une blague... C'est abusé. Y a jamais faute de Draxler. L'esprit du jeu faut le sentir et savoir le respecter », a lancé le journaliste de France-Football, qui n’est pas le seul à penser cela, Sidney Govou, consultant sur Canal+ estimant lui que ce but était totalement valable et que désormais chaque réalisation devra désormais faire l’objet d’une étude à la loupe et au ralenti pour chaque joueur. Idem pour Raymond Domenech qui lui aussi s'offusque du choix de l'arbitre: « le PSG victime du zèle du VAR . Comment peut - on refuser le but de Neymar? Sur quelle faute ? »