PSG-OM : Neymar et Alvaro suspendus 10 matchs ? Pas de jaloux

Dans : Ligue 1, OM, PSG.

Le dossier PSG-OM va de nouveau passer devant la commission de discipline. Et le duo Neymar-Alvaro risque de prendre cher suite à des échanges injurieux.

Entre des supposés propos homophobes de Neymar à l’encontre d’Alvaro Gonzalez et ceux tout aussi supposés racistes du défenseur de l’OM à l’encontre du joueur brésilien, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel va devoir sortir ses plus grands experts pour espérer prendre une décision équitable. A grands coups de spécialistes en lecture labiale, et d’images issues de la chaîne Téléfoot, il serait désormais acquis que Neymar a bien traité le joueur de Marseille de « pédé » et que ce dernier a lui qualifié le Brésilien du PSG de « merde de singe ». D’un côté une insulte homophobe, de l’autre une insulte raciste, sans que le son de ces échanges soit capté par un micro. Quoi qu’il en soit, les gendarmes du football vont désormais devoir se pencher sur les différentes analyses vidéos et prendre une décision dont la portée va inévitablement faire du bruit compte tenu le niveau d'excitation des supporters deux camps.

Avec pour Neymar et Alvaro Gonzalez le risque de prendre très cher, puisque le règlement de la Ligue de Football Professionnel promet 10 matchs de suspension aux joueurs qui auraient ainsi proféré des insultes de cette nature. Selon L’Equipe, la commission de discipline de la LFP ne prendra pas une décision dans l’urgence, on parle d’une semaine ou deux, et elle pourra elle aussi faire appel à un expert en lecture labiale et utiliser les images fournies par l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Si le match PSG-OM ne restera pas dans les mémoires pour son niveau de jeu, on risque quand même de s’en souvenir pour cette triste histoire. Vivement le match retour au Vélodrome...