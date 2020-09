PSG-OM : Di Maria suspendu 4 matchs pour son crachat !

Dans : PSG, OM.

La commission de discipline de la LFP a annoncé ce mercredi soir la suspension d'Angel Di Maria pour 4 matchs suite à la rencontre PSG-OM.

Accusé d’avoir craché vers Alvaro Gonzalez lors du récent PSG-OM, Angel Di Maria risquait six matchs de suspension, mais la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a décidé de ne mettre "que" quatre rencontres au joueur argentin du Paris Saint-Germain. « Comportement de M. Angel DI MARIA, joueur du Paris Saint-Germain La Commission de Discipline décide de suspendre le joueur de quatre matchs fermes. La décision prend effet le mardi 29 septembre 2020 à 0h00, en application de l’article 18 du règlement disciplinaire de la LFP », précise dans son communiqué le gendarme du football professionnel.

Du côté du Paris Saint-Germain, on avait décidé de démontrer à la commission de discipline que si Angel Di Maria avait effectivement craché vers le défenseur de l’Olympique de Marseille, cela n’avait pas atteint le joueur, lequel avait pourtant fait le geste de s’essuyer la joue et tenter ainsi de tromper l'arbitre. Le joueur et les représentants du club de la capitale se sont d'ailleurs expliqués face à la commission via une visioconférence. Quoi qu’on pense de cette sanction, et on sait qu'elle sera commentée très largement, le PSG sera privé de l’Argentin pendant quatre rencontres. Concernant l’affaire opposant Neymar à Alvaro Gonzalez, le dossier a été renvoyé au mercredi 30 septembre prochain.