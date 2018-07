PSG : Merci et au revoir, Rabiot fait passer un message sur son avenir

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Dans le viseur du FC Barcelone durant ce mercato estival, Adrien Rabiot a vraiment fait son deuil au Paris Saint-Germain.

À un an de la fin de son contrat, Adrien Rabiot se retrouve à un tournant dans sa carrière. Si le club de la capitale française souhaite le conserver dans son effectif tout en le prolongeant, le milieu de terrain réclame un salaire XXL pour rester dans son club formateur, alors qu'il touche actuellement trois millions d’euros. Un gros effort financier que Paris ne veut pas faire. Ce qui montre un point de non-retour entre les deux parties.

Autant dire que le départ de Rabiot durant ce mercato semble désormais inéluctable. Selon RMC, le joueur de 23 ans « a fait passer le message qu’il ne serait pas contre quitter son club formateur ». Plus en position de force avec son international tricolore, qui a refusé de faire partie des réservistes de l'équipe de France avant la Coupe du Monde 2018, Antero Henrique aura du mal à retenir le Titi francilien. Surtout qu'il est courtisé par plusieurs grands d'Europe, comme le Barça, qui lui proposerait un contrat de cinq ans et un salaire annuel de 7,2 ME...