PSG : Objectif 200 ME au mercato, Madrid obsédé par Mbappé

Dans : PSG.

Vainqueur de Bilbao dimanche en début d’après-midi (0-1), le Real Madrid fonce vers le titre de champion d’Espagne.

Avec quatre points d’avance sur le FC Barcelone, la formation de Zinedine Zidane a toutes les cartes en main pour conquérir de nouveau la Liga. En cas de sacre, la saison serait forcément réussie pour le Real Madrid, malgré une possible déconvenue en huitième de finale de la Ligue des Champions face à Manchester City. L’été s’annonce plus serein que jamais dans la capitale espagnole, à tel point que le journal Marca indique que Florentino Pérez n’a pas prévu de faire des folies lors du prochain mercato. Bien au contraire même puisque l’objectif prioritaire sera de renflouer les caisses.

A en croire les informations du média espagnol, le Real Madrid espère vendre pour près de 200 ME de joueurs cet été au mercato. Une somme colossale, mais l’objectif n’est pas totalement irréalisable dans la mesure où le club merengue a d’ores et déjà bouclé la vente d’Achraf Hakimi pour 40 ME à l’Inter Milan. Les prochains joueurs sur la liste ont été identifiés par la direction sportive du Real Madrid, en accord avec Zinedine Zidane. Gareth Bale, James Rodriguez, Brahim Diaz, Dani Ceballos et Mariano Diaz sont tous invités à trouver un nouveau club. Au Real Madrid, l’objectif est clairement de récupérer le plus d’argent possible sans pour autant toucher aux 18 joueurs les plus régulièrement utilisés par Zinedine Zidane afin d’être en mesure de faire une offre colossale au PSG pour recruter Kylian Mbappé en 2021. Car la direction madrilène en a bien conscience, Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar ne lâcheront pas leur champion du monde français pour une somme inférieure à 300 ME…