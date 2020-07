PSG : 39ME pour un an de plus, Mbappé c'est énorme

Dans : PSG.

A deux ans de la fin de son contrat au Paris Saint-Germain, Kylian Mpbappé donne le vertige sur le plan financier.

Neymar a beau être le joueur le plus cher du monde depuis son transfert de Barcelone au PSG pour 222ME en 2017, l’attaquant brésilien peut s’attendre à reculer rapidement dans cette hiérarchie. A tout seigneur tout honneur, c’est un de ses coéquipiers du Paris Saint-Germain qui détrônera probablement le roi Neymar, puisque Kylian Mbappé affole déjà les compteurs. Arrivé de l’AS Monaco en 2017, lui aussi, le champion du monde avait signé dans la capitale pour 180ME. Mais si l’on en croit le rapport mis en ligne ce lundi par l’Observatoire du Football CIES, Kylian Mbappé est clairement parti pour faire voler en éclats le record de Neymar. Avant cela, le PSG a tout intérêt à prolonger le contrat de sa star française, car si c’est le cas alors sa valeur financière va exploser.

Lié avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2022, Kylian Mbappé est la priorité des priorités pour Leonardo et Nasser Al-Khelaifi, et l’étude de l’institut suisse confirme l’intérêt qu’a le PSG à obtenir un accord avec Mbappé. « Si Kylian Mbappé prolongeait son contrat avec Paris St-Germain de juin 2022 à juin 2023, sa valeur de transfert estimée passerait de 242ME à 281ME », explique le site spécialisé. A noter que Kylian Mbappé n’est pas le joueur dont la valeur augmentera le plus en cas de prolongation, puisque c’est Jadon Sancho, le joueur du Borussia Dortmund, qui est en tête de ce classement avec une hausse de 43ME (223ME contre 180ME) s’il prolonge en Allemagne, Lionel Messi se classant troisième derrière Kylian Mbappé dans ce hit-parade avec 35ME (115ME contre 80ME). En matière de foot business le monde d'après ressemble clairement au monde d'avant.