PSG ‍: Nuno Mendes jure de faire tomber Dortmund

Par Mehdi Lunay

Nuno Mendes a souffert du côté de Dortmund mercredi dernier, étant constamment pris de vitesse par Sancho. Cependant, le latéral du PSG n'est pas meurtri par ce match aller et il entend bien réagir mardi soir au Parc.

Souvent cité comme l'un des latéraux les plus prometteurs d'Europe, Nuno Mendes n'a pas été une aide pour le PSG à Dortmund bien au contraire. Le Portugais a été en grande difficulté lors de cette demi-finale aller. Défensivement, il a été souvent pris de vitesse par Jadon Sancho ainsi que par le latéral adverse Julian Ryerson. De quoi faire concéder un bon nombre d'occasions au PSG. Sans la maladresse de Fullkrug en seconde période, la note aurait pu être bien plus salée pour les Parisiens. Le lendemain dans L'Equipe, Nuno Mendes a lui récolté une sale note avec un 2. Mais, cela ne fait pas forcément douter le joueur et son entourage.

Nuno Mendes promet un gros match mardi

Selon les indiscrétions de L'Equipe, Nuno Mendes n'était pas traumatisé par sa prestation ratée de la demi-finale aller. Son entourage s'est montré clément avec lui, mettant en lumière le « placement de Fabian Ruiz » pour expliquer les difficultés de Nuno Mendes à contenir seul le duo Ryerson-Sancho. Cela lui donne une circonstance atténuante et un motif pour être rassuré avant la manche retour. Un match au Parc des Princes où on annonce déjà une réaction positive du latéral portugais.

À l'image du duel entre Jadon Sancho et Nuno Mendes sur leur côté, la demi-finale aller de Ligue des champions a tourné à l'avantage de Dortmund (1-0) ce mercredi, face à un PSG tantôt malmené tantôt imprécis. https://t.co/2vQt9q5LHZ #BVBPSG pic.twitter.com/4Eprm3Y4Fz — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 1, 2024

« Certains de ses proches se veulent convaincus de sa capacité de rebond immédiat et donnent rendez-vous mardi pour la demi-finale retour, persuadés de voir Nuno Mendes comme l'un des joueurs du match », indique le quotidien sportif français. Un enthousiasme partagé aussi en interne au PSG puisqu'on estime que Mendes « donnera sur le terrain une réponse aux critiques ». Une bonne prestation de Nuno Mendes sera indispensable tant le jeu sur les côtés du club allemand a été un poison pour le PSG au match aller.