PSG ‍: Xavi Simons veut partir, Luis Enrique intervient

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Prêté au RB Leipzig cette saison, Xavi Simons n’est pas enchanté à l’idée de revenir au PSG à la fin de la saison. Pourtant, l’entraîneur parisien Luis Enrique adore son profil et compte sur lui.

Auteur d’une superbe saison sous les couleurs de Leipzig, Xavi Simons confirme après son prêt concluant au PSV Eindhoven en 2022-2023. Prêté par le Paris Saint-Germain, l’international néerlandais semblait promis à un bel avenir dans la capitale française. Mais tout n’est pas si simple car Xavi Simons dispose de plusieurs clauses dans son contrat qui rendent ce dossier assez spécial. Concrètement, le PSG n’a pas toutes les cartes en main dans l’avenir d’un joueur qui est pourtant lié au club francilien jusqu’en 2027. Ces derniers jours, plusieurs informations sont sorties au sujet de l’actuel meneur de jeu du RB Leipzig, notamment celle selon laquelle il ne voudrait pas revenir à Paris, privilégiant un nouveau prêt en Allemagne ou à Barcelone. Une information qui a échaudé Luis Enrique puisque l’entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain a bien l’intention de pouvoir compter sur Xavi Simons dès la saison prochaine.

Adieu le PSG, un seul club fait rêver Xavi Simons https://t.co/WyGmigmhrN — Foot01.com (@Foot01_com) May 13, 2024

Et il l’a fait savoir au principal intéressé, selon les informations du compte insider PSG Inside Actus. « L'entretien entre Luis Enrique et Xavi Simons a eu lieu hier. Simons ne va pas tarder à s'exprimer. Pour le moment aucune décision n'a filtré. Tout peut être possible. Mais il est fort à parier que si Paris prête une fois de plus le joueur, une prolongation d'un an sera à l'étude » a dévoilé le compte insider, pour qui la discussion avec Luis Enrique a peut-être changé les choses. Le suspense reste entier et la question est maintenant de savoir si le coach du PSG a réussi à convaincre Xavi Simons de rester dans la capitale française la saison prochaine. Avec le départ de Kylian Mbappé, une place se libère en attaque et pour beaucoup de supporters parisiens, il ne serait pas absurde de miser sur Xavi Simons dans le couloir gauche, en concurrence avec Bradley Barcola. Il faut maintenant voir si l’international néerlandais partage cet avis, ou s’il est toujours décidé à fuir le champion de France en titre.